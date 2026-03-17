Milano 16-mar
44.348 0,00%
Nasdaq 16-mar
24.655 +1,13%
Dow Jones 16-mar
46.946 +0,83%
Londra 16-mar
10.318 0,00%
Francoforte 16-mar
23.564 0,00%

Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dello 0,90%)

Il Nikkei 225 inizia gli scambi a 54.233,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio positivo per Tokyo, in crescita (dello 0,90%)
Spunto rialzista per il principale indice azionario giapponese, in allungo dello 0,90%, dopo aver esordito a 54.233,18.
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