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Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 147,54 euro/MWh

Energia, Finanza
Borsa elettrica, prezzo medio acquisto sale a 147,54 euro/MWh
(Teleborsa) - Nella settimana dal 9 all'15 marzo 2026, il prezzo medio dell'energia elettrica è stato di 147,54 euro/MWh, in aumento del 4,4% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il Gestore dei Mercati Energetici (GME), che gestisce la borsa elettrica.

I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del GME sono risultati pari a circa 4,704 milioni di MWh (+0,5%), con la liquidità all'85,3%.

I prezzi medi si sono attestati tra 158,46 euro/MWh della Sicilia e 138,72 euro/MWh della Sardegna.
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