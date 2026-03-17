Milano
16-mar
44.348
0,00%
Nasdaq
16-mar
24.655
+1,13%
Dow Jones
16-mar
46.946
+0,83%
Londra
16-mar
10.318
0,00%
Francoforte
16-mar
23.564
0,00%
Martedì 17 Marzo 2026, ore 06.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,49% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,49% alle 03:50
Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 54.013,73 punti
In breve
,
Finanza
17 marzo 2026 - 03.50
Tokyo, in progresso dello 0,49% alle 03:50, tratta a 54.013,73 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,47% alle 03:50
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,68% alle 07:20
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,51% alle 07:20
Borsa: Debole Tokyo, in lieve ribasso dello 0,38% alle 03:50
Altre notizie
Borsa: Punta al rialzo Tokyo, in aumento dello 0,94% alle 07:20
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,80% alle 03:50
Borsa: Rosso per Tokyo, in calo dello 0,75% alle 07:20
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,80% alle 03:50
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,76% alle 03:50
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,27% alle 03:50
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto