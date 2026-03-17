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Dow Jones 16-mar
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Londra 16-mar
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Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,49% alle 03:50

Il Nikkei 225 continua le contrattazioni a 54.013,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Lieve rialzo per Tokyo, in crescita dello 0,49% alle 03:50
Tokyo, in progresso dello 0,49% alle 03:50, tratta a 54.013,73 punti.
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