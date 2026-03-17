Francoforte: andamento sostenuto per Aroundtown
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Aroundtown, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,80%.
La tendenza ad una settimana di Aroundtown è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Aroundtown, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,403 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,493 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,344.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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