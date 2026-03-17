Francoforte: andamento sostenuto per E.ON
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia energetica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,20%.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di E.ON rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società di Dusseldorf sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 20,5 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 19,91. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 21,09.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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