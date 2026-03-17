Madrid: andamento rialzista per Repsol
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che l'utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,97%, rispetto a +1,2% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
L'esame di breve periodo di Repsol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,12 Euro e primo supporto individuato a 23,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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