Madrid: andamento rialzista per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,49%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che l' utility spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,97%, rispetto a +1,2% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





L'esame di breve periodo di Repsol classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24,12 Euro e primo supporto individuato a 23,54. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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