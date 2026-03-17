New York: brillante l'andamento di Walt Disney

(Teleborsa) - Avanza il creatore di Mickey Mouse , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del Dow Jones . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Il quadro tecnico di Walt Disney suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 99,51 USD con tetto rappresentato dall'area 101,2. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 98,42.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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