New York: rosso per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , che presenta una flessione del 3,74% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di HCA Healthcare rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 521,7 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 495,9. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 487.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```