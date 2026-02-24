Milano 17:35
New York: profondo rosso per Molina Healthcare

(Teleborsa) - Ribasso per la società che fornisce servizi di assistenza sanitaria a famiglie e individui a basso reddito, che passa di mano in perdita del 5,46%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Molina Healthcare mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,11%, rispetto a +0,66% dell'indice del basket statunitense).


Lo scenario di medio periodo di Molina Healthcare ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 155,1 USD. Supporto a 143,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 166,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
