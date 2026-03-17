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/ New York: rosso per Eli Lilly
New York: rosso per Eli Lilly
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 16.10
Sottotono la
società farmaceutica statunitense
, che passa di mano con un calo del 3,34%.
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