New York: si concentrano le vendite su Tractor Supply
(Teleborsa) - Sottotono il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti, che passa di mano con un calo dell'1,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tractor Supply, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Tractor Supply si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,3 USD. Prima resistenza a 48,71. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,77.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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