New York: si concentrano le vendite su Tractor Supply

(Teleborsa) - Sottotono il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che passa di mano con un calo dell'1,95%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Tractor Supply , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Tractor Supply si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 47,3 USD. Prima resistenza a 48,71. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 46,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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