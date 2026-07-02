Londra: andamento sostenuto per Tesco

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Tesco rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Tesco è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 4,712 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 4,65. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 4,774.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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