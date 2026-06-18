Londra: scambi negativi per Tesco

(Teleborsa) - Sottotono la società che vende prodotti a largo consumo e fornisce servizi bancari e assicurativi , che passa di mano con un calo del 2,89%.



La tendenza ad una settimana di Tesco è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Tesco mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 4,394 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 4,482. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 4,353.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```