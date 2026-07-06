Tractor Supply, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il gestore di negozi al dettaglio per fattorie e ranch negli Stati Uniti , che soffre con un calo del 5,20%.



L'andamento di Tractor Supply nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di Tractor Supply sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 31,23 USD. Possibile una discesa fino al bottom 29,47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 32,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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