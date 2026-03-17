OPA parziale Ferretti, nessuna adesione nemmeno il secondo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek) sulle azioni ordinarie di Ferretti, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, risulta che oggi 17 marzo 2026 non sono state presentate richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione rimangono a quota zero.
L'OPA parziale è iniziata il 16 marzo e terminerà il 13 aprile 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Ferretti acquistate sul mercato nei giorni 9 e 10 aprile 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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