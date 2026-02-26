Milano 17:35
OPA Tinexta, adesioni allo 0,02% al quarto giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 26 febbraio 2026 sono state presentate 2.222 richieste di adesione.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 5.583, pari allo 0,0285% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
