OPA Health Italia, periodo di adesione prorogato di ulteriori 5 giorni

Health Italia

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquistosulle azioni di, l'offerente ha comunicato di aver concordato con CONSOB una breve. Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 marzo 2026 (inizialmente era stabilito per il 6 marzo 2026). Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti il 20 marzo 2026 (ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura).