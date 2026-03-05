Milano 17:35
OPA Health Italia, periodo di adesione prorogato di ulteriori 5 giorni

Finanza
OPA Health Italia, periodo di adesione prorogato di ulteriori 5 giorni
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria sulle azioni di Health Italia, l'offerente ha comunicato di aver concordato con CONSOB una breve proroga tecnica del periodo di adesione di ulteriori 5 giorni di Borsa aperta. Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 marzo 2026 (inizialmente era stabilito per il 6 marzo 2026). Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti il 20 marzo 2026 (ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura).
