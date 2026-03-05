OPA Health Italia, periodo di adesione prorogato di ulteriori 5 giorni

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria
sulle azioni di Health Italia
, l'offerente ha comunicato di aver concordato con CONSOB una breve proroga tecnica del periodo di adesione di ulteriori 5 giorni di Borsa aperta
. Il periodo di adesione terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del 13 marzo 2026 (inizialmente era stabilito per il 6 marzo 2026). Il corrispettivo sarà pagato agli aderenti il 20 marzo 2026 (ossia il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura).