Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:03
25.273 +1,19%
Dow Jones 18:03
49.415 +0,49%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

OPA Tinexta, adesioni allo 0,01% al terzo giorno

Finanza
OPA Tinexta, adesioni allo 0,01% al terzo giorno
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 25 febbraio 2026 sono state presentate 3.361 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.361, pari allo 0,0172% delle azioni oggetto dell'offerta.

L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```