OPA Tinexta, adesioni allo 0,01% al terzo giorno

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria
promossa sulle azioni ordinarie di Tinexta
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, risulta che oggi 25 febbraio 2026 sono state presentate 3.361 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 3.361, pari allo 0,0172% delle azioni oggetto dell'offerta
.
L'OPA è iniziata il 23 febbraio e terminerà il 20 marzo
2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Tinexta acquistate sul mercato nei giorni 19 e 20 marzo 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.