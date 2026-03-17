Milano 14:27
45.043 +1,57%
Nasdaq 16-mar
24.655 0,00%
Dow Jones 16-mar
46.946 0,00%
Londra 14:27
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Francoforte 14:26
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Petrolio a 96,71 dollari alle 11:30

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Petrolio a 96,71 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 96,71 dollari per barile alle 11:30.
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