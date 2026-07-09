Milano 10:07
52.231 +0,80%
Nasdaq 8-lug
29.253 +0,27%
Dow Jones 8-lug
52.348 -1,09%
Londra 10:07
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Francoforte 10:07
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Petrolio a 73,14 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 73,14 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 73,14 dollari per barile alle 08:30.
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