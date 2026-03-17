Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia

(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica , che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,75%, rispetto a +1,58% del principale indice della Borsa di Milano ).





Lo status tecnico di medio periodo dell' azienda telefonica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,621 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,639, mentre il primo supporto è stimato a 0,603.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```