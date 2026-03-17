Piazza Affari: andamento sostenuto per Telecom Italia
(Teleborsa) - Avanza la compagnia telefonica, che guadagna bene, con una variazione dell'1,96%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Telecom mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,75%, rispetto a +1,58% del principale indice della Borsa di Milano).
Lo status tecnico di medio periodo dell'azienda telefonica ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,621 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,639, mentre il primo supporto è stimato a 0,603.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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