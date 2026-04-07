Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Telecom Italia

(Teleborsa) - Seduta positiva per la compagnia telefonica , che avanza bene del 2,18%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Telecom più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo dell' azienda telefonica mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,6441 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,6271. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,6611.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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