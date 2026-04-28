Milano 12:27
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Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI
Punta con decisione al rialzo la performance della società del Cane a sei zampe, con una variazione percentuale del 2,43%.
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