Milano 13:01
47.816 +0,61%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13:01
10.574 -0,09%
Francoforte 13:00
23.955 +0,89%

Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Ferrari
Seduta vivace oggi per il cavallino rampante di Maranello, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,34%.
Condividi
```