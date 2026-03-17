PLATINUM del 16/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 16 marzo

Effervescente il metallo bianco-argenteo, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 4,71%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 2.044,5. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 2.184,5. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 2.324,5.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)