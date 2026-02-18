Milano 17-feb
45.764 0,00%
Nasdaq 17-feb
24.702 -0,13%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 17-feb
10.556 0,00%
Francoforte 17-feb
24.998 0,00%

Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 17/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 febbraio

Sostanzialmente invariata la seduta per il Dow Jones 30, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dow Jones 30. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 49.996,9. Primo supporto visto a 49.260,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 48.988,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
