Milano 12:18
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Dow Jones 17-mar
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Londra 12:18
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo

Giornata positiva per il maggiore indice americano, che chiude a 6.716,1.

Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.783,9. Supporto a 6.640,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.927,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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