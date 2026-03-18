Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 17/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 marzo
Giornata positiva per il maggiore indice americano, che chiude a 6.716,1.
Lo scenario di medio periodo dell'S&P 500 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 6.783,9. Supporto a 6.640,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 6.927,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)