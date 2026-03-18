Milano 16:00
44.662 -0,50%
Nasdaq 16:00
24.663 -0,47%
Dow Jones 16:00
46.614 -0,81%
Londra 16:00
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Francoforte 16:00
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Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%

Il Dow Jones esordisce a 46.913,93 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio sotto la parità per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Giornata fiacca per il principale indice americano, in discesa dello 0,17%, dopo un'apertura a 46.913,93.
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