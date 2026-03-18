Milano 17-mar
44.888 +1,22%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 17-mar
10.404 +0,83%
Francoforte 17-mar
23.731 +0,71%

Borsa: Exploit per Tokyo (+1,63%)

Il Nikkei 225 prende il via a 54.577,72 punti

In breve, Finanza
Borsa: Exploit per Tokyo (+1,63%)
Mette il turbo il principale indice azionario giapponese, che tratta in rialzo dell'1,63%, a quota 54.577,72 in apertura.
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