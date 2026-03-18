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Borsa: Exploit per Tokyo (+1,63%)
Il Nikkei 225 prende il via a 54.577,72 punti
In breve
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Finanza
18 marzo 2026 - 01.32
Mette il turbo il principale indice azionario giapponese, che tratta in rialzo dell'1,63%, a quota 54.577,72 in apertura.
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