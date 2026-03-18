Milano 17-mar
44.888 0,00%
Nasdaq 17-mar
24.780 +0,51%
Dow Jones 17-mar
46.993 +0,10%
Londra 17-mar
10.404 0,00%
Francoforte 17-mar
23.731 0,00%

Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,17%)

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.824,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,17%)
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,17%, archiviando la seduta a 25.824,7 punti.
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