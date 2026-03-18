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Borsa: Giornata cauta per Hong Kong (-0,17%)
L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.824,7 punti
In breve
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Finanza
18 marzo 2026 - 05.20
Non si allontana dalla parità Hong Kong, che mostra un deludente -0,17%, archiviando la seduta a 25.824,7 punti.
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