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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,38%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 23.090,09 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dell'1,38%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dell'1,38%, archiviando la giornata a 23.090,09 punti.
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