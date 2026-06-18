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Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,88%
L'Indice Hang Seng chiude a 23.855,4 punti
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18 giugno 2026 - 06.20
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Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,88% e termina gli scambi a 23.855,4 punti.
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