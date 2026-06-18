Milano 17-giu
52.595 0,00%
Nasdaq 17-giu
29.671 -0,99%
Dow Jones 17-giu
51.493 -0,98%
Londra 17-giu
10.509 0,00%
Francoforte 17-giu
24.935 0,00%

Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,88%

L'Indice Hang Seng chiude a 23.855,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Hong Kong, in forte calo dell'1,88%
Giornata da dimenticare per Hong Kong, che riporta un -1,88% e termina gli scambi a 23.855,4 punti.
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