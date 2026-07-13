Milano 12:34
52.694 +0,15%
Nasdaq 10-lug
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Dow Jones 10-lug
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Londra 12:34
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Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,1%

L'Indice Hang Seng chiude a 24.198,11 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Hong Kong, che riporta un cauto +0,1%
Giornata fiacca per Hong Kong, che porta a casa un modesto +0,1%, terminando le negoziazioni a 24.198,11 punti.
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