Francoforte: andamento rialzista per Stroeer

(Teleborsa) - Balza in avanti Stroeer , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,35%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del MDAX . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Lo scenario di breve periodo di Stroeer evidenzia un declino dei corsi verso area 32,25 Euro con prima area di resistenza vista a 32,85. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,85.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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