Francoforte: brillante l'andamento di Fuchs Petrol
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società petrolifera tedesca, che tratta in utile dell'1,90% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Fuchs Petrol rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Fuchs Petrol, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 33,99 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 34,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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