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Francoforte: brillante l'andamento di K+S

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di K+S
Balza in avanti Kali und Salz, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.
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