Milano 15:12
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Londra 15:13
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Francoforte 15:12
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Francoforte: su di giri Ionos

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: su di giri Ionos
Brillante rialzo per Ionos, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,69%.
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