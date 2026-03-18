Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V, in flessione del 3,44% sui valori precedenti.
L'andamento di Redcare Pharmacy N.V nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo di Redcare Pharmacy N.V ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 40,34 Euro. Supporto a 38,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 41,88.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```