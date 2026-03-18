Francoforte: scambi in positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta positiva per Hensoldt , che avanza bene del 2,92%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,03%, rispetto a +0,71% del MDAX ).





Il quadro tecnico di breve periodo di Hensoldt mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 85,97 Euro. Rischio di discesa fino a 82,32 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 89,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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