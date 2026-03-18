Milano 16:03
44.650 -0,53%
Nasdaq 16:03
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Dow Jones 16:03
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Londra 16:03
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Francoforte 16:03
23.510 -0,93%

Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi negativi per Redcare Pharmacy N.V
Retrocede Redcare Pharmacy N.V, con un ribasso del 3,44%.
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