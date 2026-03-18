Londra: performance negativa per RELX
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, che presenta una flessione dell'1,86%.
L'andamento di RELX nella settimana, rispetto al FTSE 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
La tendenza di breve di RELX è in rafforzamento con area di resistenza vista a 25,95 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,69. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 26,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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