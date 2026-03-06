Milano 12:56
44.082 -1,18%
Nasdaq 5-mar
25.020 -0,29%
Dow Jones 5-mar
47.955 -1,61%
Londra 12:56
10.345 -0,66%
Francoforte 12:55
23.598 -0,91%

Londra: performance negativa per Kingfisher

Londra: performance negativa per Kingfisher
Ribasso per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che presenta una flessione del 3,23%.
