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/ New York: andamento sostenuto per Constellation Energy
New York: andamento sostenuto per Constellation Energy
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 16.10
Bene il
fornitore statunitense di energia pulita
, con un rialzo del 3,57%.
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