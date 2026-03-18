New York: balza in avanti Datadog

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,17%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Datadog rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Datadog rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 135,2 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 129. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 141,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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