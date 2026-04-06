New York: andamento negativo per Datadog
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di servizi di monitoraggio di server o database, che presenta una flessione del 3,13% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datadog, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di medio periodo di Datadog ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 118,7 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 122,4, mentre il primo supporto è stimato a 114,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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