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New York: scambi al rialzo per Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per Akamai Technologies
Balza in avanti il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,72%.
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