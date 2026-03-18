New York: Chipotle Mexican Grill si muove verso il basso
(Teleborsa) - Pressione sulla società specializzata nella gestione di fast food, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,18%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Chipotle Mexican Grill rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Chipotle Mexican Grill resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33,7 USD. Supporto visto a quota 32,59. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34,81.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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