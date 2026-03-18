New York: giornata depressa per PDD Holdings

(Teleborsa) - Rosso per la società di commercio globale , che sta segnando un calo del 3,67%.



Lo scenario su base settimanale di PDD Holdings rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo di PDD Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 103,3 USD. Rischio di discesa fino a 98,93 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 107,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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