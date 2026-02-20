Wall Street inverte la rotta ed entra in territorio positivo dopo la bocciatura dei dazi di Trump

Dow Jones

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 49.410 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 6.889 punti.Poco sopra la parità il(+0,66%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,45%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,58%),(+0,77%) e(+0,44%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-0,86%),(-0,53%) e(-0,42%).Wall Street ha invertito la rotta virando in positivo venerdì, dopo che ladegli Stati Uniti ha bocciato igeneralizzati imposti dal Presidente Trump nel 2025.La Corte ha stabilito, con una votazione di 6 a 3, che il Presidente non ha l'autorità di imporre dazi basandosi sull'(IEEPA). Sebbene la decisione non sia stata una sorpresa assoluta per i mercati, essa rimuove un onere miliardario per gli, pur aprendo incertezze su eventuali rimborsi e sull'impatto che questi avrebbero sul mercato obbligazionario.Il rally innescato dalla sentenza ha oscurato i timori per la "" emersi in apertura di seduta: ildel quarto trimestre è cresciuto solo dell'1,4% (contro il 2,8% atteso), mentre l'è salita al 3%, il livello più alto da fine 2023. Questo mix di crescita lenta e inflazione persistente ha spinto gli investitori a ridurre le scommesse su un taglio dei tassi da parte dellaa giugno.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,06%),(+0,98%),(+0,90%) e(+0,78%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,32%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,59%.Tra i(+4,21%),(+4,02%),(+3,76%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,59%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,55%.scende del 2,42%.