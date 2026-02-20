Milano 17:35
Wall Street inverte la rotta ed entra in territorio positivo dopo la bocciatura dei dazi di Trump

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones che si ferma a 49.410 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500, che arriva a 6.889 punti.

Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,66%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100 (+0,45%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni (+2,58%), beni di consumo secondari (+0,77%) e informatica (+0,44%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia (-0,86%), sanitario (-0,53%) e beni di consumo per l'ufficio (-0,42%).

Wall Street ha invertito la rotta virando in positivo venerdì, dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato i dazi generalizzati imposti dal Presidente Trump nel 2025.

La Corte ha stabilito, con una votazione di 6 a 3, che il Presidente non ha l'autorità di imporre dazi basandosi sull'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Sebbene la decisione non sia stata una sorpresa assoluta per i mercati, essa rimuove un onere miliardario per gli importatori statunitensi, pur aprendo incertezze su eventuali rimborsi e sull'impatto che questi avrebbero sul mercato obbligazionario.

Il rally innescato dalla sentenza ha oscurato i timori per la "stagflazione" emersi in apertura di seduta: il PIL del quarto trimestre è cresciuto solo dell'1,4% (contro il 2,8% atteso), mentre l'inflazione PCE core è salita al 3%, il livello più alto da fine 2023. Questo mix di crescita lenta e inflazione persistente ha spinto gli investitori a ridurre le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed a giugno.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Amazon (+2,06%), Procter & Gamble (+0,98%), Salesforce (+0,90%) e Verizon Communication (+0,78%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike, che continua la seduta con -2,32%.

In rosso Johnson & Johnson, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.

Pensosa United Health, con un calo frazionale dell'1,05%.

Tentenna Chevron, con un modesto ribasso dello 0,59%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Alphabet (+4,21%), Alphabet (+4,02%), Shopify (+3,76%) e PDD Holdings (+3,74%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Copart, che ottiene -4,59%.

Spicca la prestazione negativa di Atlassian, che scende del 3,55%.

Intel scende del 2,42%.
