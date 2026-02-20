Wall Street inverte la rotta ed entra in territorio positivo dopo la bocciatura dei dazi di Trump

(Teleborsa) - Sostanzialmente stabile Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il Dow Jones
che si ferma a 49.410 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l'S&P-500
, che arriva a 6.889 punti.
Poco sopra la parità il Nasdaq 100
(+0,66%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'S&P 100
(+0,45%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti telecomunicazioni
(+2,58%), beni di consumo secondari
(+0,77%) e informatica
(+0,44%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti energia
(-0,86%), sanitario
(-0,53%) e beni di consumo per l'ufficio
(-0,42%).
Wall Street ha invertito la rotta virando in positivo venerdì, dopo che la Corte Suprema
degli Stati Uniti ha bocciato i dazi
generalizzati imposti dal Presidente Trump nel 2025.
La Corte ha stabilito, con una votazione di 6 a 3, che il Presidente non ha l'autorità di imporre dazi basandosi sull'International Emergency Economic Powers Act
(IEEPA). Sebbene la decisione non sia stata una sorpresa assoluta per i mercati, essa rimuove un onere miliardario per gli importatori statunitensi
, pur aprendo incertezze su eventuali rimborsi e sull'impatto che questi avrebbero sul mercato obbligazionario.
Il rally innescato dalla sentenza ha oscurato i timori per la "stagflazione
" emersi in apertura di seduta: il PIL
del quarto trimestre è cresciuto solo dell'1,4% (contro il 2,8% atteso), mentre l'inflazione PCE core
è salita al 3%, il livello più alto da fine 2023. Questo mix di crescita lenta e inflazione persistente ha spinto gli investitori a ridurre le scommesse su un taglio dei tassi da parte della Fed
a giugno.
In cima alla classifica dei colossi americani
componenti il Dow Jones, Amazon
(+2,06%), Procter & Gamble
(+0,98%), Salesforce
(+0,90%) e Verizon Communication
(+0,78%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Nike
, che continua la seduta con -2,32%.
In rosso Johnson & Johnson
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,64%.
Pensosa United Health
, con un calo frazionale dell'1,05%.
Tentenna Chevron
, con un modesto ribasso dello 0,59%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, Alphabet
(+4,21%), Alphabet
(+4,02%), Shopify
(+3,76%) e PDD Holdings
(+3,74%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Copart
, che ottiene -4,59%.
Spicca la prestazione negativa di Atlassian
, che scende del 3,55%. Intel
scende del 2,42%.