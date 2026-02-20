Milano
17:35
46.473
+1,48%
Nasdaq
20:01
25.045
+1,00%
Dow Jones
20:01
49.610
+0,44%
Londra
17:35
10.687
+0,56%
Francoforte
17:35
25.261
+0,87%
Venerdì 20 Febbraio 2026, ore 20.17
Home Page
/
Notizie
/ New York: exploit di PDD Holdings
New York: exploit di PDD Holdings
Migliori e peggiori
,
In breve
20 febbraio 2026 - 20.00
Seduta decisamente positiva per la
società di commercio globale
, che tratta in rialzo del 4,64%.
Titoli e Indici
Pdd Holdings Inc. Sponsored Adr
+4,79%
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto